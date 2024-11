Homem coloca criança em caixa d’água a 5 metros de altura e é preso em Campo Grande

Neste sábado(16), por volta das 10h, populares acionaram a Polícia Militar porque um homem estaria com uma criança de 3 anos em uma caixa d’água a cerca de 5 metros de altura. As testemunhas disseram que a criança quase caiu por três vezes do local.

O ocorrido foi no Bosque Santa Mônica, em Campo Grande. Já no local, os policiais viram a situação perigosa e pediram para o homem sair do local com a criança ou então deixar a criança descer em segurança.

O homem aparentava estar bêbado e havia uma garrafa de bebida alcoólica no telhado. Ele recusou as ordens dos policiais e começou a xingar e ameaçar os policais.

A polícia não conseguiu identificar outro maior responsável pela criança e tentou negociar novamente com o homem para que descesse da estrututa com o menor. O homem continuou com os xingamentos e ameaças.

Os policiais decidiram subir no telhado e então o indivíduo resolveu descer do local. Foi necessário a ajudar de um policial para retirar o menor de cima da caixa d’água.

No chão, o homem recebeu voz de prisão e coemçou a desferir socos e chutes nos policiais. Ele foi algemado e levado preso. A gentiroa da criança chegou deposi da confusão e retirou a criança da briga.

O homem ainda disse ser do PCC e ameaçou de novo todos os policiais de morte na viatura da políca.

Ele levado à Depac/ Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como resistência e desacato.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.