Semed lança nesta terça-feira Campanha de Matrículas para 2025 na Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lança nesta terça-feira (19), às 8 horas, a campanha de Matrícula 2025 da Reme (Rede Municipal de Ensino). O ato de lançamento do calendário, que contará com a participação do secretário municipal de Educação Lucas Bitencourt, será na Escola Municipal Padre José de Anchieta.

Com o compromisso de manter o acesso e a permanência dos alunos nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, a Semed implementa anualmente a matrícula on-line, que tem por objetivo utilizar a tecnologia da informação com vista a dinamizar o processo de matrícula de seus alunos.

O programa de matrícula 2025 é o resultado de estudos operacionais realizados pela equipe da Central de Matrículas da Semed, em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação – Agetec, e trata-se das ações para a efetivação das matrículas na Rede Municipal de Ensino, contemplando as formas de inserção de crianças, jovens e adultos nas Escolas e EMEIs.

O processo de matrícula se inicia no mês de novembro, sendo imprescindível na garantia de vagas para o próximo ano letivo, representando o compromisso com o desenvolvimento integral do aluno.

Portanto, pais e ou responsáveis pelos alunos que desejam ingressar seus filhos na Reme, poderão acessar o site, pleitear vagas, confirmar dados e escolher as unidades de ensino, assegurando a seus filhos acesso à educação de qualidade, sem a necessidade de descolar-se até a unidade.

Os avanços da educação nos dois últimos anos alcançou metas significativas capazes de contribuir qualitativamente com a educação dos seus munícipes. Dentre elas está a construção de novas salas de aula; retomada de obras de Emeis e escolas há muitos anos paralisadas; aquisição e instalação de parques infantis; aquisição de materiais pedagógicos e brinquedos; troca de mobiliários e equipamentos; instalação de energia solar; concurso público para professores; merenda escolar de qualidade; valorização dos profissionais da educação, entre outros avanços.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.