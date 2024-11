Mulher acorda com estranho passando a mão no corpo dela dentro de casa no Jardim das Cerejeiras

Mulher de 28 anos foi vítima de importunação sexual, na madrugada desta segunda-feira (18), dentro da própria casa no bairro Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande. O autor do crime fugiu em seguida.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima estava dormindo no quarto, junto do marido e dos filhos, por conta do ar-condicionado que estava ligando. Em determinado momento da madrugada, a mulher acordou com um homem desconhecido passando a mão pelo corpo dela.

Assustada, a vítima se levantou e gritou por socorro. O autor correu e pulou a janela do outro quarto, saindo pelo muro. A moradora contou que ao lado da casa existe uma residência abandonada, frequentada por diversos usuários de droga.

Contou, ainda, que não percebeu nenhum pertence subtraído do imóvel. Dessa forma, procurou a 2ª delegacia de Polícia Civil para registrar o caso, que deve ser investigado.

