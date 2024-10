PRF apreende 440 mil maços de cigarros em Eldorado

Na última terça-feira(21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 440 mil maços de cigarros contrabandeados na cidade de Eldorado.

Os policiais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão Scania/R124. Durante a entrevista o condutor disse que o compartimento de carga estava vazio, mas ao retirar as lonas os policiais encontraram várias caixas de cigarros de origem estrangeira.

O motorista disse ter recebido o caminhão com a carga em Mundo Novo e deveria entregá-lo no interior de São Paulo.

O preso foi encaminhado à Polícia Federal em Naviraí e o caminhão com os cigarros para a Receita Federal em Mundo Novo.

