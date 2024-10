Motorista não para em fiscalização e polícia apreende 6,2 toneladas de maconha e caminhão na BR-163

Na última quarta-feira(23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6.250 Kg de maconha, uma arma de fogo, munições e recuperou um caminhão em Dourados (MS).

Os policiais fiscalizavam na BR-163, em ação conjunta com o Setor de Investigações Gerais (SIG-PC/MS), quando avistaram e tentaram abordar um caminhão, mas o condutor não parou e iniciou fuga.

Durante o acompanhamento tático o motorista do caminhão entrou em um estrada de terra. Foram realizados disparos em direção aos pneus do caminhão e em seguida o condutor e um passageiro abandonassem o veículo e empreenderam fuga a pé, buscas foram realizadas, porém ninguém foi localizado.

No caminhão foram encontrados os tabletes de maconha, 10 Kg de haxixe, um revólver calibre .44 magnum, 43 munições. O veículo utilizava placas falsas e possuía registro de roubo, no dia 16 de setembro, em Amambai (MS).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Dourados.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.