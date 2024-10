Trio capota caminhonete furtada após tentar fugir de abordagem do DOF

Nesta quarta-feira(23), dois homens de 18 e 28 anos de idade foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) após tentativa de fuga da fiscalização do (Departamento de Operações de Fronteira) DOF em Iguatemi.

Os três acabaram capotando com uma caminhonete MMC Triton, furtada no Estado de São Paulo. A ação aconteceu nesta quarta-feira (23), em Iguatemi.

Os policiais militares do DOF faziam patrulhamento por uma estrada vicinal quanto tentaram abordar o condutor do utilitário, que havia saído de uma área de mata. O motorista não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir.

Após alguns quilômetros o adolescente, que conduzia o veículo, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Devido os ferimentos, os três suspeitos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Iguatemi. Segundo os detidos o veículo, com registro criminal na cidade de Monte Alto (SP), seria entregue em Coronel Sapucaia.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Fronteira RFB, do Exército Brasileiro.

O DOF dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.

