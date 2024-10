Temporal deixa rastro de destruição em Cassilândia

Temporal na tarde desta quinta-feira (24), em Cassilândia, distante 337 quilômetros de Campo Grande, deixou um rastro de destruição após os fortes ventos que atingiram a cidade derrubarem árvores e placas de propaganda, além de destelhar casas.

Conforme imagem gravada por morador do município, é possível ver a força da chuva que atingiu a região. A pessoa que grava chega a falar que a tempestade se parece com “um furacão”, devido à velocidade atingida pela ventania.

Diversas árvores espalhadas pela cidade acabaram caindo e bloqueando o trânsito de veículos pela via, além de placas que não resistiram e também desabaram. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Cassilândia é um dos 17 municípios que estão sob alerta laranja de perigo, quanto ao risco de tempestade.

Ainda de acordo com o aviso, há possibilidade dos ventos atingiram velocidade entre 60 e 100 km/h. Campo Grande é uma das cidades incluídas no alerta, cujas chuvas podem chegar a 100 milímetros em 24h.

Confira o vídeo abaixo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.