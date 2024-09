PRF apreende 315kg de maconha em Bataguassu

Na tarde da última sexta-feira(20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 315 Kg de maconha na cidade de Bataguassu, a 311 km de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267, quando deram ordem de parada a um Peugeot/307. O condutor não parou, seguindo em alta velocidade até sair da pista e abandonar o veículo na vegetação próxima à pista.

O motorista não foi encontrado, mas no carro havia tabletes de maconha.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Bataguassu.

