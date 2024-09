Prefeitura dá início a vacinação gratuita contra polivalente para cães de Ong´s e protetoras independentes

Atendimento gratuito de vacinação para cães com a vacina polivalente será oferecido pela prefeitura de Campo Grande na próxima segunda-feira (23). São 8 mil doses da vacina V11, que serão disponibilizados inicialmente para Ong´s e protetoras independentes, que fazem trabalho de acolhimento de animais abandonados ou que estavam em situação de maus-tratos.

Campo Grande é a primeira capital do país a disponibilizar gratuitamente a vacina V11, fortalecendo as medidas de prevenção e combate a doenças graves que afetam os pets. A vacinação é um passo fundamental para garantir o bem-estar dos cães, além de prevenir a disseminação de doenças que podem ser fatais.

Um dos destaques dessa vacina é a proteção contra a cinomose, uma das doenças virais mais perigosas que afetam os cães, especialmente filhotes. O tratamento para um animal acometido por essa doença é extremamente caro, podendo custar entre R$ 3.000 e R$ 10.000, além de ser muitas vezes ineficaz em casos avançados. Com a vacina polivalente, esse risco pode ser evitado.

Além da cinomose, a vacina polivalente protege contra uma série de doenças graves que afetam os cães, como a parvovirose, hepatite infecciosa canina, adenovírus tipo 2, parainfluenza e leptospirose. Essas doenças, se não tratadas, podem levar à morte do animal ou causar sequelas permanentes.

A campanha reforça o avanço das políticas públicas de Campo Grandes voltadas para o bem-estar animal, com iniciativas que buscam não apenas a prevenção de doenças, mas também a conscientização dos tutores sobre a responsabilidade e os cuidados necessários para manter seus animais saudáveis. A distribuição gratuita da vacina polivalente é um marco na gestão da saúde animal da cidade e serve de exemplo para outras capitais do país.

Por Thays Schneider

