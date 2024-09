Chuva, frente fria e temperaturas elevadas são os destaques do tempo nesta sexta em MS

Nesta sexta-feira(20), a previsão do tempo indica probabilidade para ocorrência de chuva e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente na metade sul e na região oeste devido ao avanço de uma frente fria oceânica aliada ao deslocamento de cavados em vários níveis da atmosfera além do transporte de calor e umidade. Contudo não espera-se queda significativa das temperaturas, apenas uma leve queda das temperaturas máximas.

O aviso se estende também ao sábado(21). De forma geral, os modelos de previsão não apontam para grandes acumulados de chuva, que devem variar em torno de 20-30 mm principalmente na região sul do MS. Porém, pontualmente, podem ocorrer acumulados de chuva mais significativos.

Em relação as temperaturas, seguem elevadas no estado, com máximas que podem atingir valores próximos ou acima dos 38-39°C. A umidade relativa do ar apresenta uma melhora nos índices com valores acima de 60% devido ao transporte de umidade, aumento de nebulosidade e chance de chuva.

Em relação às temperaturas são previstas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 32-37°C para as regiões sul, sudeste e leste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-29°C e máximas entre 36-39°C. Já nas regiões bolsão e norte são esperadas mínimas entre 23-26°C e máximas entre 34-39°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 24-26°C e máximas entre 33-35°C. Os ventos atuam entre o quadrante leste e norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

