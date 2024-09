Carro cai da ponte após acidente com moto e motorista morre em Aquidauana

Na noite do último sábado(21), um motorista morreu após o veículo que dirigia cair da Ponta Nova em Aquidauana. A suspeita é de que o motorista tentou evitar uma colisão com uma motocicleta no local na hora do acidente.

O homem foi identificado como um advogado, chamado Elcilande Serafim de Souza, de 58 anos segundo informações divulgadas pelo site O Pantaneiro.

Aindão não se sabe mais informações sobre o acidente, mas há marcas de freagem na pista. A muretra de proteção foi arrancada após a colisão do veículo.

Populares retiraram o homem do carro que caiu na água e ficou com as quatro rodas viradas pra cima e com uma parte submersa. O homem foi levado para o pronto socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu devido a uma parada cardiorespiratória na unidade de urgência.

O motociclista identifcado como um homem de 25 anos teve fratura no fêmur esquerdo e também encaminhado ao pronto socorro.

