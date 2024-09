PRF apreende 28 toneladas de drogas em Amambai, a maior interceptação do ano

Esta é a maior apreensão de maconha da PRF no ano; recorde anterior também era de Mato Grosso do Sul

Na tarde da última sexta-feira(27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 28 toneladas de maconha na cidade de Amambai.

Na apreensão realizada nesta sexta, policiais realizavam fiscalização e abordaram um caminhão com dois semirreboques atrelados.

Durante vistoria no compartimento de carga, a enorme quantidade de maconha estava escondida em meio ao carregamento de milho.

No total, foram encontrados 28.280 quilos da droga. O montante é a 5ª maior apreensão da história da PRF. O recorde anterior, também foi registrado no Mato Grosso do Sul, com 26 toneladas aprendidas

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado a Polícia Judiciária. Ele disse que pegou a maconha em Ponta Porã (MS) e iria entregá-la no Rio Grande do Sul.

A ação ocorreu no âmbito de investigações sobre roubo de cargas, desencadeadas em conjunto com o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Dourados (MS).

A ação contou também com o apoio logístico do Exército Brasileiro em Amambai, através da 4ª brigada de cavalaria.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.