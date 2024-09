Rua 14 de Julho não será fechada nesta sexta-feira

Hoje(27), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informou que nesta sexta-feira não fará o fechamento da Rua 14 de Julho em atendimento à solicitação dos empresários dos bares, que enviaram um pedido formal ao Município solicitando a medida.

O fechamento da rua partiu de uma iniciativa conjunta entre a prefeitura e os proprietários dos bares, como uma experiência temporária. No sábado (28), o fechamento da rua está confirmado conforme acordado com os comerciantes.

“…Os empresários dos bares da 14 de Julho, observado que essa medida atraiu um público muito maior que o previsto, enviaram a solicitação para que a rua seja reaberta, evidenciado que a logística para atender adequadamente esta demanda precisa ser reavaliada e ajustada. Com o aumento significativo do fluxo de pessoas, surgiram novos desafios operacionais que impactam não apenas a qualidade do serviço prestado, mas também a segurança e o conforto dos frequentadores.

A Sectur ressalta que a ocupação por parte da grande quantidade de público nas noites da região central, se trata de algo novo na cidade, sendo previsível que gradativamente ajustes e mudanças sejam necessárias, conforme a demanda.

A Sectur informa, ainda, que, para preservar a segurança do público que passou a frequentar a via às sextas-feiras, haverá um reforço no efetivo da Guarda Civil Metropolitana e da Agetran.”