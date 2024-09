Cartela de ovos está 23% mais barata para o consumidor em Campo Grande

Pesquisa desta semana aponta que o gasto médio para a compra da proteína foi de R$ 7,64

O consumidor de Campo Grande está comprando ovos mais em conta neste ano. Nesta sexta-feira (27), o gasto médio para a compra da proteína foi de R$ 7,64, já no mesmo período, em setembro do ano passado a média de preço dos ovos era de R$ 9,45. Movimentação econômica que gerou uma queda de 23,69%. Os dados são resultados da pesquisa de preço do jornal O Estado, que compara os valores de 25 alimentos da cesta básica.

Nesta coleta de preços, a cartela de ovos médios com 12 unidades custa entre R$ 6,99 e R$ 9,49. Para a pesquisa a reportagem visitou seis estabelecimentos da capital, entre os locais a variação de preço do produto chegou a 35,96%. Outra proteína que manteve a média de preço estável foi o quilo do frango congelado, custando R$ 10,06 na atual pesquisa, os valores oscilaram entre R$ 8,49 e R$ 12,49.

Na seção de mercearia o preço médio do pacote de arroz (Tio Lautério) com 5 kg teve aumento de 16%, em alguns supermercados o produto é comercializado por R$ 28,90. Considerando os seis comércios visitados, o consumidor precisa desembolsar cerca de R$ 27,00 no pacote de arroz. Já na comparação para o feijão de 1 kg, a alta foi de 33,14% o alimento é vendido entre R$ 5,25, mas em outras unidades o preço chega a custar R$ 6,99.

Preços em queda na hortifruti

A média de preço do quilo do tomate reduziu de R$ 6,32 (setembro de 2023), para R$ 3,59 última semana do mês. Os preços ofertados ao consumidor nesta sexta foi R$ 2,79 (Nunes), R$ 2,98 (Comper e Fort), R$ 3,85 (Pires) e por R$ 4,25 no Atacadão. A diferença de preço ficou em 68,10%. O alimento que registrou maior variação de preço foi o quilo da cebola (100%), os preços oscilaram de R$ 2,49 podendo custar R$ 4,98. Para adquirir a hortaliça o campo-grandense gasta em média R$ 3,15.

Por fim, o quilo da batata é vendido por R$ 5,64 em média. Os valores encontrados pela reportagem para o alimento foram entre R$ 4,65 e R$ 6,99, a diferença de preço entre os supermercados ficou em 50,32%.

Por Suzi Jarde

