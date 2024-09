Pela terceira vez, júri do caso Sophia é remarcado para os dias 27 e 28 de novembro

Pela terceira vez o julgamento da morte da pequena Sophia de Jesus Ocampo, morta com apenas 2 anos e 7 meses foi remarcado. Dessa vez, o julgamento, que havia sido marcado para o dia 6 e 7 de novembro, foi adiado para os dias 27 e 28 do mesmo mês.

Conforme apurado, a promotora do caso alegou que nos dias marcados para o júri, ela não estaria na Capital. O pedido foi acatado pelo Juiz Aluízio Pereira dos Santos, que definiu a nova data do júri. Com isso, o julgamento de Stéphanie de Jesus e Christian Campoçano Leitheim fica marcado para o final de novembro.

Sophia foi morta quando tinha dois anos, após passar por várias internações decorrentes da violência sofrida pelos pais. A menina de dois anos foi levada para o UPA, mas chegou no local já sem vida.

Em julho deste ano, a mãe de Sophia encaminhou um pedido ao Ministério Público onde pede para que seja julgada separadamente do padrasto da menina. Ela responde pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e por omissão de socorro. Já o padrasto de Sophia responde pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, contra menor de 14 anos e por estupro de vulnerável.

Por Thays Schneider