Três homens são presos por furtarem banco e levarem R$100 mil em Três Lagoas

A ação resultou na prisão de três autores de furtos qualificados a correspondentes bancários, ocorridos em Três Lagoas-MS, nos meses de fevereiro e abril deste ano.

As prisões ocorreram no Paraná nas ações da operação “Marreta” delfagrada pela polícia civil de Mato Grosso do Sul, com apoio da Polícia Civil do Paraná

As investigações, conduzidas pela Seção de Investigação Geral (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas, levaram à realização de mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades paranaenses de São José dos Pinhais e Pontal do Paraná. A operação contou com o apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da Polícia Civil do Paraná.

Os furtos investigados envolvem a destruição de paredes para acessar estabelecimentos e arrombar cofres. No primeiro crime, em fevereiro, foram levados cerca de R$ 70 mil. Em abril, o grupo agiu de maneira semelhante, levando mais R$ 30 mil. Ao todo, os prejuízos ultrapassaram R$ 100 mil, sem contar os danos materiais às empresas.

Após seis meses de investigação, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul identificou os envolvidos e representou pelos mandados, que foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Três Lagoas. Durante a operação, aparelhos celulares dos autores foram apreendidos e serão analisados pela inteligência da polícia.

Os autores serão recambiados para Três Lagoas, onde responderão pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. A Polícia Civil destacou a importância da integração entre as forças de segurança de Mato Grosso do Sul e Paraná, além da colaboração da Polícia Militar, da 1ª Delegacia de Três Lagoas, do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros), da Delegacia de Furtos e Roubos do Paraná e do Setor de Inteligência do Banco do Brasil.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.