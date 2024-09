Operação Mercado de Dados desarticula três criminosos que vendiam dados sigilosos do INSS em Campo Grande

Nesta quinta-feira (26), a Policia Federal deflagrou a Operação Mercado de Dados que resultou em 18 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, Paraná e Distrito Federal.

A operação teve como objetivo desmantelar organizações criminosas que falsificavam dados de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para vender a terceiros.

Em Campo Grande três organizações criminosas distintas, mas que realizavam transações mutualmente, foram desarticuladas, com estimativa de que tenham obtido ao menos R$ 32,8 milhões com os crimes praticados.

De acordo com a Policia Federal, os criminosos eram bem preparados e atuavam há cinco anos com este esquema fraudulento.

Uma das organizações tomava conta da aquisição e comercialização de dados sigilosos, obtidos por meio da prática de corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistemas do INSS, violação de sigilo e divulgação de informações reservadas.

A segunda organização ficava responsável pela invasão dos sistemas do INSS/Dataprev, por meio do uso de credenciais de servidores;

Já a terceira praticava fraudes em saques e contratação falsas de empréstimos consignados, por meio da obtenção e utilização de dados dos detentores de benefícios previdenciários e a falsificação de seus documentos.

No Paraná a 4ª Vara Criminal Federal de Cascavel, determinou a apreensão e indisponibilidade de valores e aplicações, incluindo os de previdência privada, bens móveis e imóveis, no limite dos valores obtidos por cada grupo infrator.

