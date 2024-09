Lobo-guará é capturado em pátio de estacionamento em Jardim

Na terça-feria(24), um logo guará foi capturado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Jardim após o animal ser avistado no meio da cidade. O lobo foi primeiramente avistado no pátio do Hospital Marechal Rondon e depois se deslocou ao pátio de um estabelecimento comercial.

O Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (GRETAP) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) tiverem que ser acionados. A ação conjunta foi necessária para a captura ser maneira segura e eficiente, utilizando sedativos para conter o lobo-guará sem causar estresse ou ferimentos.

Após a captura, o lobo-guará foi avaliado por uma médica veterinária da equipe do GRETAP, que constatou que o animal estava em boas condições de saúde. Depois disso, a PMA e orgãos envolvidos realizaram a soltura em seu habitat natural.

O O lobo-guará é conhecido por sua relevância para o ecossistema do Cerrado. O animal é um dos símbolos da biodiversidade brasileira e seu retorno seguro ao meio ambiente é um importante passo para a conservação da espécie.

