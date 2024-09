Homem é preso após ameaçar estudantes com simulacro de arma em escola de Sidrolândia

Homem com idade não divulgada foi preso, nessa quinta-feira (26), em Sidrolândia, distante 60 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado ameaçando atirar em estudantes com um simulacro de arma.

Conforme informações, testemunhas acionaram a Polícia Militar informando que havia um homem armando nos fundos de uma escola municipal.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou o suspeito, que foi revistado. Na cintura foram encontrados um simulacro de arma e um canivete, bem como mais dois simulacros na mochila.

Moradores da região afirmaram aos militares que o homem estaria disparando espoletas contras as crianças, que estavam aglomeradas no pátio da instituição de ensino. Quando foi informado que seria levado à delegacia, o jovem resistiu à prisão, sendo necessário uso da força para colocá-lo na viatura.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil da cidade e segue sob investigação.

