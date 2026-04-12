Preso por engano, idoso desaparece após ser liberado e família busca por informações em Campo Grande desaparecimento de Antônio João da Silva, de 59 anos, mobiliza familiares em Campo Grande desde o dia 1º de abril. Ele sumiu após ser preso por engano sob suspeita de tentativa de feminicídio e posteriormente liberado pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Segundo familiares, Antônio não foi localizado desde que deixou a delegacia. Eles afirmam que não foram informados sobre a soltura e temem pela integridade dele. “Ele foi solto e ninguém avisou. Ele é idoso, temos medo de que ele possa ter tido um problema de memória ou acontecido até algo pior”, disse uma parente, que preferiu não se identificar.

Antônio havia sido preso no dia 28 de março, suspeito de tentar matar a companheira, de 68 anos, na Vila Capital. Na ocasião, ele foi apontado como autor de um suposto enforcamento enquanto a vítima dormia.

No entanto, com o avanço das investigações, a polícia identificou inconsistências na versão inicial e aprofundou a apuração. O caso foi esclarecido após a prisão da verdadeira autora: a enteada da vítima, que confessou o crime.

De acordo com a polícia, a mulher planejou o ataque para roubar a madrasta. Após cometer a agressão, ela utilizou o dinheiro e os objetos subtraídos para comprar drogas.

Com a comprovação da inocência de Antônio, ele foi liberado. Desde então, porém, não foi mais visto. A família afirma já ter realizado buscas em diversos locais, incluindo o IML (Instituto Médico Legal), sem sucesso.

Informações que possam ajudar a localizar Antônio João da Silva podem ser repassadas pelo telefone (67) 99134-1001. O caso gera apreensão e segue mobilizando familiares em busca de respostas.

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