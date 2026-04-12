Discussão em prova de cavalos termina com homem esfaqueado e veterinário preso em flagrante

Uma briga durante uma competição de cavalos terminou com um homem de 43 anos gravemente ferido e um médico veterinário preso na noite de sábado (11), na Rua Serrinha, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teve início após um desentendimento envolvendo a pontuação da prova realizada em uma chácara da região. Cerca de 30 minutos depois da primeira discussão, o suspeito, identificado como médico veterinário, de 44 anos, voltou a procurar a vítima na pista, dando início a uma nova discussão.

Durante o confronto, houve troca de empurrões e, em seguida, o veterinário sacou um canivete e atingiu o homem na região da clavícula, próxima ao pescoço. O golpe causou um ferimento grave, com intenso sangramento. Testemunhas relataram que, após o ataque, o autor ainda teria ameaçado a vítima, dizendo que iria “degolar” e que poderia concluir a agressão em outro momento.

A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no evento e encaminhada a um hospital particular, onde precisou ser entubada e passou por cirurgia. Apesar da gravidade dos ferimentos, o estado de saúde é considerado estável.

O suspeito foi contido por terceiros no local, tentou esconder o canivete utilizado no crime e acabou preso em flagrante. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e será investigado pelas autoridades.

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