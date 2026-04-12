Clássicos Fla-Flu e Corinthians x Palmeiras fecham rodada do Brasileirão neste domingo

A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro será encerrada neste domingo com dois dos maiores clássicos do futebol nacional: Corinthians x Palmeiras, em São Paulo, e Fluminense x Flamengo, no Rio de Janeiro.

Na Neo Química Arena, o Corinthians entra em campo pressionado. O time ocupa a 16ª posição, com dez pontos, apenas uma acima da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras vive situação oposta: lidera o campeonato com 25 pontos e tenta manter a vantagem na ponta da tabela.

O técnico Fernando Diniz deve escalar o Timão com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon (ou André Carrillo) e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.

Pelo lado do Verdão, comandado por Abel Ferreira, a provável formação tem Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Mauricio; Sosa e Flaco López.

Mais cedo, às 17h (de MS), o Maracanã recebe o clássico Fla-Flu. O Fluminense aparece na terceira colocação, com 20 pontos, enquanto o Flamengo é o quarto colocado, com 17.

A rodada ainda conta com outros confrontos ao longo do dia: Athletico-PR x Chapecoense, Botafogo x Coritiba e Cruzeiro x Bragantino.

Resultados movimentam a tabela

A rodada já teve jogos importantes neste sábado (11). Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Moisés, em partida que marcou o retorno de Neymar após dois jogos ausente.

No Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio ficaram no 0 a 0 em clássico equilibrado no Beira-Rio.

Já o Bahia venceu o Mirassol por 2 a 1, de virada, fora de casa, em jogo marcado por confusão e paralisação no fim.

O Vitória bateu o São Paulo por 2 a 0, em Salvador, enquanto Remo e Vasco empataram em 1 a 1, em Belém.

Com os resultados, a tabela segue embolada na parte de cima, com disputa direta pelas primeiras posições e pressão crescente sobre equipes próximas da zona de rebaixamento.

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