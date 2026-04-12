Clássicos Fla-Flu e Corinthians x Palmeiras fecham rodada do Brasileirão neste domingo

Foto: Cesar Greco/SEP
Foto: Cesar Greco/SEP

A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro será encerrada neste domingo com dois dos maiores clássicos do futebol nacional: Corinthians x Palmeiras, em São Paulo, e Fluminense x Flamengo, no Rio de Janeiro.

Na Neo Química Arena, o Corinthians entra em campo pressionado. O time ocupa a 16ª posição, com dez pontos, apenas uma acima da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras vive situação oposta: lidera o campeonato com 25 pontos e tenta manter a vantagem na ponta da tabela.

O técnico Fernando Diniz deve escalar o Timão com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon (ou André Carrillo) e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.

Pelo lado do Verdão, comandado por Abel Ferreira, a provável formação tem Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Mauricio; Sosa e Flaco López.

Mais cedo, às 17h (de MS), o Maracanã recebe o clássico Fla-Flu. O Fluminense aparece na terceira colocação, com 20 pontos, enquanto o Flamengo é o quarto colocado, com 17.

A rodada ainda conta com outros confrontos ao longo do dia: Athletico-PR x Chapecoense, Botafogo x Coritiba e Cruzeiro x Bragantino.

Resultados movimentam a tabela

A rodada já teve jogos importantes neste sábado (11). Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Moisés, em partida que marcou o retorno de Neymar após dois jogos ausente.

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

No Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio ficaram no 0 a 0 em clássico equilibrado no Beira-Rio.

Já o Bahia venceu o Mirassol por 2 a 1, de virada, fora de casa, em jogo marcado por confusão e paralisação no fim.

Foto: Rafael Rodrigues/Bahia

O Vitória bateu o São Paulo por 2 a 0, em Salvador, enquanto Remo e Vasco empataram em 1 a 1, em Belém.

Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Com os resultados, a tabela segue embolada na parte de cima, com disputa direta pelas primeiras posições e pressão crescente sobre equipes próximas da zona de rebaixamento.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Em casa, Juventude AG busca primeira vitória na Liga Nacional

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *