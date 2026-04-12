Coautoras levam histórias de superação a lançamento de livro com jantar em Campo Grande

Evento na terça-feira (14) reúne relatos sobre dor, identidade e recomeços

Histórias marcadas por perdas, recomeços e autoconhecimento dão o tom do livro ‘Mulheres que se amam’, que terá lançamento em Campo Grande na próxima terça-feira (14). O encontro será realizado das 18h às 21h, no Casablanca Adega e Bistrô, na rua Euclides da Cunha, 89 – Jardim dos Estados, com jantar e sessão de autógrafos.

A obra reúne relatos de 18 mulheres de diferentes regiões do país. Entre elas está a hipnoterapeuta Catarina Alvarez, autora do capítulo “A cura começa pelo lado de dentro”, em que compartilha a própria trajetória de adoecimento emocional até a reconstrução pessoal.

No texto, ela aborda como experiências acumuladas ao longo da vida, muitas vezes desde a infância, impactam diretamente a saúde mental. “Quando eu me vi em depressão, percebi que não sabia mais quem eu era. Foi quando entendi que precisava olhar para dentro”, afirma.

O lançamento na Capital será realizado em parceria com a psicóloga Regiane Freitas, que também integra a obra. O capítulo dela, “A flor de lótus: a arquitetura de uma nova alma”, parte de experiências pessoais para falar sobre superação.

Regiane conta que o caminho até o livro começou durante um momento delicado de saúde. “Eu buscava fortalecer minha autoestima para enfrentar uma cirurgia de meningioma. Foi nesse processo que senti o chamado para participar do primeiro volume”, relata.

A trajetória dela dentro da coletânea atravessa diferentes fases da vida. No primeiro capítulo, intitulado “Milagres”, ela relembra um grave acidente de carro durante a gravidez. “O carro deu perda total, eu tive pulmão perfurado e várias fraturas, mas sobrevivemos. Hoje meu filho tem 20 anos e honra essa história”, diz.

Já no volume atual, o quinto da série, a psicóloga narra o enfrentamento de um tumor cerebral durante a graduação. Segundo ela, a decisão de seguir com a rotina mesmo diante do diagnóstico foi uma forma de manter o controle em meio ao processo. “Eu mantive isso em silêncio para proteger minha mãe e segui estudando. Hoje sou professora e orientadora”, afirma.

O título do capítulo faz referência à flor de lótus, símbolo que representa resistência, que nasce na lama e floresce. “O nome “Flor de Lótus” simboliza que podemos florescer mesmo em solo difícil”, resume.

O evento em Campo Grande marca o encontro das duas autoras com o público local. A proposta é criar um ambiente mais próximo, em que leitores possam conhecer as histórias e trocar experiências. A participação é aberta, mas limitada à capacidade do espaço. As reservas são feitas diretamente com Catarina, pelo telefone (67) 99994-7961, e incluem jantar e um exemplar do livro.

Hipnoterapia como ferramenta de recomeço

Além da escrita, Catarina atua com Hipnoterapia, técnica utilizada no tratamento de questões emocionais como ansiedade, insegurança e bloqueios. O método trabalha com o acesso ao subconsciente, onde estão memórias e padrões de comportamento que influenciam a forma como a pessoa reage às situações do dia a dia.

Segundo a hipnoterapeuta, muitas dessas questões têm origem em experiências antigas, que continuam impactando a vida adulta mesmo sem que a pessoa perceba. “A resposta não está fora, está dentro da gente. Quando você acessa isso, consegue ressignificar o que te machuca”, explica.

Ela também destaca que o processo ocorre em estado de relaxamento, sem perda de consciência. O paciente participa ativamente das sessões, acessando lembranças e construindo novos significados para essas experiências.

Catarina atende de forma presencial e também online. Mais informações sobre o trabalho podem ser encontradas no perfil dela no Instagram, em @catarinaalvarezoficial.

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