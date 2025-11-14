Preso jovem apontado como coautor de homicídio brutal no Portal Caiobá

A Polícia Civil prendeu nessa quinta-feira (13) um jovem de 20 anos, apontado como um dos envolvidos na morte de Vandermárcio Gomes da Silva Júnior, atropelado e arrastado por cerca de quatro metros durante uma briga no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, em maio deste ano. A captura foi realizada pela DHPP (Delegacia de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa), que havia representado pela prisão dos suspeitos.

Segundo as investigações, o suspeito era passageiro do Volkswagen Gol conduzido por Gustavo Mendes de Souza Paulino. Ele foi denunciado como coautor do homicídio ao lado dos demais envolvidos, que estariam procurando um amigo de Vandermárcio para cobrar uma dívida de R$ 150. A Justiça converteu a prisão temporária do grupo em preventiva, e o mandado contra Ygor foi cumprido na tarde de quinta-feira.

O crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e os suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, Vandermárcio estava acompanhado de um amigo, que seria o verdadeiro alvo da cobrança. Os dois foram confrontados pelo grupo e passaram a ser insultados e agredidos. O amigo conseguiu fugir, mas Vandermárcio continuou sendo espancado. Quase inconsciente, ele conseguiu sentar-se no meio-fio, quando foi atropelado por Gustavo, que dirigia o Gol branco. O corpo da vítima ficou preso sob o veículo, e o motorista não conseguiu retirá-lo.

Testemunhas relataram que, enquanto Vandermárcio gritava de dor, Gustavo e outros três suspeitos tentaram levantar o carro para liberar o corpo, mas ele caiu novamente sobre a vítima. Em seguida, o grupo fugiu do local. Vandermárcio morreu ali mesmo, sem receber socorro, após ter o tórax esmagado.

Nas diligências, os investigadores descobriram que Gustavo havia fugido para o Paraná temendo ser preso. Ele foi capturado em outubro com apoio da Polícia Civil de Toledo. No dia 15 do mesmo mês, Kauã Phelipe Florêncio, também denunciado pelo crime, acabou sendo alvo de um atirador. Com a prisão de Ygor, mais um dos envolvidos passa a responder ao processo em regime fechado enquanto a polícia segue apurando a participação de cada um no homicídio.

