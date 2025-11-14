Funsat abre 1.231 vagas de emprego nesta sexta-feira e maioria não exige experiência

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibilizou 1.231 vagas de emprego para atendimento nesta sexta-feira (14), com oportunidades que abrangem desde funções de entrada até cargos técnicos e especializados. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e, por serem rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para quem busca o primeiro emprego, o cenário é favorável: são 851 vagas que não exigem experiência prévia. Entre as funções ofertadas estão atendente de lanchonete, operador de caixa, auxiliar de limpeza, repositor de mercadorias, instalador de telecomunicações, costureira em geral, auxiliar de linha de produção e vendedor porta-a-porta. A variedade de opções amplia as chances de inserção no mercado de trabalho em diversos setores.

A fundação também reservou espaço para a inclusão no mercado, disponibilizando 51 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Entre os cargos ofertados estão auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de confecção e empacotador. Já entre as áreas com maior número de vagas gerais estão auxiliar de limpeza (149), operador de caixa (90), auxiliar de linha de produção (76), atendente de lanchonete (37), instalador-reparador de telecomunicações (30), repositor de mercadorias (40) e auxiliar de confecção (40). Há ainda vagas para motorista de caminhão, mecânico, serralheiro, cozinheiro, pedreiro, auxiliar de cozinha, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, tapeceiro, técnico de suporte em TI, entre outras profissões.

Também estão disponíveis quatro vagas temporárias, distribuídas entre ajudante de churrasqueiro e soldador. Os atendimentos são realizados das 7h às 17h, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. A orientação é para que os candidatos mantenham o cadastro sempre atualizado no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ferramenta que permite consultar vagas, acompanhar contratos e acessar informações sobre seguro-desemprego.

A lista completa das oportunidades pode ser consultada no portal da fundação, no endereço campogrande.ms.gov.br/funsat.

