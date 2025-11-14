Comerciante é preso por contrabando de iPhones, com quase 400 aparelhos em fundo falso, em Dourados

Um comerciante de Dourados voltou a ser preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após ser flagrado, pela segunda vez em menos de um mês, transportando um carregamento ilegal de celulares importados do Paraguai. A nova apreensão ocorreu na tarde dessa quinta-feira (13), por volta das 15h, na Avenida Guaicurus, rota alternativa utilizada para acessar a região de fronteira.

De acordo com a PRF em Dourados, a equipe abordou um Hyundai ix35 com placas da cidade. O motorista, empresário do ramo de roupas, afirmou que retornava de Maracaju. Porém, ao verificar os documentos e consultar o histórico, os agentes constataram que ele havia sido preso dias antes pelo mesmo crime. Na primeira ocorrência, registrada em 23 de outubro, o suspeito conduzia um Volvo carregado com 139 iPhones e 30 AirPods, avaliados em R$ 1,7 milhão, escondidos no painel e no porta-malas.

Durante a vistoria desta quinta-feira, os policiais encontraram um fundo falso nas laterais do veículo. No compartimento clandestino, estavam ocultos 392 iPhones dos modelos 17, 16 e 15 Pro Max, quantidade quase três vezes maior que a apreendida na primeira prisão. O empresário não apresentou documentação fiscal ou comprovantes de desembaraço aduaneiro e afirmou que levaria os aparelhos até Dourados.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi novamente encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde deve responder pelo crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, com pena que varia de um a quatro anos de reclusão. Segundo a PRF, a esposa do suspeito, que o acompanhava na primeira apreensão, não estava no veículo desta vez.

