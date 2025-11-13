Operação Sentinela cumpre 14 mandados de busca e apreensão em MS e SP

No início da manhã desta quinta-feira (13), foi deflagrada a “Operação Sentinela”, com objetivo de cumprir de 14 mandados de busca e apreensão, em diligências simultâneas nas cidades de Três Lagoas (MS) e Araçatuba (SP).

A operação ocorreu em razão de diligências desenvolvidas em todas as unidades da Polícia Civil de Três Lagoas, com apoio de informações da Polícia Militar, tendo como foco investigações de repressão a crimes de tráfico de drogas, de porte e comércio irregular de arma de fogo, de violência doméstica, além dos fatos referentes ao episódio ocorrido no último mês de agosto, quando indivíduos efetuaram três tentativas de homicídio, na mesma noite em diferentes bairros da cidade de Três Lagoas.

Durante as investigações, diversos integrantes de uma associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas, além de envolvidos com as tentativas de homicídios foram identificados pela SIG e NRI, assim como investigados da DAM pela prática do crime de estupro, e da 2ª Delegacia de Polícia Civil pela prática de um crime de tentativa de homicídio e outras investigações em andamento.

Após a coleta material, as autoridades policiais responsáveis realizaram um total de 14 mandados de busca e apreensão. Durante as diligências foram aprendidas armas de fogo, munições, substâncias análogas à maconha, cocaína e a crack, além de grande quantia em dinheiro.

Também foram apreendidas dezenas de aparelhos celulares, os quais serão objeto de análise para comprovação não só da vinculação entre os investigados, como também para identificação de outros integrantes da associação criminosa objeto da operação.

Cinco pessoas foram autuadas em flagrante, suspeitas da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e de munições, e de contrabando.

