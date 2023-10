Prefeita de Sidrolândia demite servidor preso em operação do Gaeco

A Prefeitura de Sidrolândia exonerou, do cargo comissionado, o servidor Tiago Basso da Silva, que na última sexta-feira (21) foi preso, durante operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

A oficialização da exoneração será publicada no Diário Oficial de Sidrolândia desta terça-feria (25), com data retroativa ao dia 21, quando houve a segunda fase da operação Tromper.

A ação do Gaeco investiga organização criminosa por fraudes em licitações, desvio de dinheiro público e pagamento de propina a agentes públicos.

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), no fim da manhã dessa segunda-feira (24), emitiu comunicado oficial em que constava a exoneração do funcionário.

“Exonerei o servidor Tiago Basso da Silva, que se encontra sob investigação, reafirmando nosso compromisso com a transparência e a legalidade em todas as instâncias da administração municipal. Apoiamos integralmente os órgãos de fiscalização e repudiamos qualquer conduta que vá contra os princípios éticos e legais. Nossa gestão permanece firme no objetivo de servir à comunidade, garantindo o interesse público como prioridade”, destaca a prefeita.

Vanda alegou, ainda, que determinou análise dos contratos investigados. “Determinamos à Procuradoria e Controladoria rigorosas análises do ocorrido e das empresas investigadas. É de extrema importância que todas as medidas adotadas estejam em estrito cumprimento com as normas legais, incluindo as orientações de rescisão ou outras medidas jurídicas a adotar”, afirmou.

Na sexta-feira, o MPE (Ministério Público Estadual), por intermédio do Gaeco, prendeu servidores que atuavam na Prefeitura de Sidrolândia e empresários. Segundo o MPE, foram cumpridos quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão.

Foram detidos Tiago Basso da Silva, César Bertoldo e Uevertom da Silva Macedo. Ricardo José Rocamora ainda estava foragido. (Com InvestigaMS).