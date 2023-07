Responsável por matar jovem em MS após festival de pipas é preso na Bahia

Depois de um mês de investigações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), e uma ação conjunta com a Polícia Militar da Bahia, foi preso nesta quarta-feira (26), o jovem com 19 anos, acusado pela morte de Richard Veiga de Oliveira, em Três Lagoas.

Richard foi atingido na nuca com um tiro, em 25 de junho de 2023, no Parque Residencial Orestes Prata Tibery após um festival de pipas. A vítima ficou internado por sete dias, morrendo no dia 03 de julho no Hospital Auxiliadora.

Segundo Rádio Caçula, o acusado e um cúmplice, de 18 anos, foram identificados. O segundo foi responsabilizado por fornecer a arma do crime, onde a Polícia Civil representou pela prisão temporária de ambos, mas apenas um deles havia sido preso.

Portanto, após permanecerem em investigações por quase um mês, os policiais descobriram que um dos responsáveis pelo crime estava escondido na casa de um primo em Mucuri (BA), distante 1.656km do local do crime.

Foi então solicitado apoio aos policiais civis da Bahia, onde foi solicitado apoio para o cumprimento do mandado, onde nessa manhã, a prisão de Lucas Frazão foi realizada pelos agentes da 8° Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, de Teixeira de Freitas (BA), onde permanece custodiado e assim, ser transferido à Três Lagoas.