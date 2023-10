Guardas municipais passam por capacitação para policiar escolas da REME

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou nesta quarta-feira (26) o Curso de Formação Continuada para a Guarda Civil Metropolitana com foco nas equipes que atuam na Ronda Escolar e GCMs lotados em unidades de educação. Com a participação de cerca de 250 agentes e carga horária de 12 horas, a capacitação tem o objetivo de promover estreitamento de laços entre as secretarias para que a segurança seja cada vez mais efetiva no ambiente escolar.

Abordagem, postura, tratamento dispensado à população e questões ligadas à legislação estão entre os pontos tratados em palestras que serão realizadas hoje e na sexta-feira (28). A Ronda Escolar começou a atuar em 2023, com a finalidade de atender as unidades municipais de ensino no apoio à comunidade escolar, atuando no auxílio em travessias, mediação de conflitos, rondas de perímetro e externas, além de palestras de orientação.

Essa parceria tem dado certo e ganhado destaque nacional. Recentemente, o Projeto Escola Segura, desenvolvido pela Guarda Civil Metropolitana, foi classificado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para habilitação do Edital Escolas, que visa fortalecer as capacidades institucionais dos órgãos de segurança pública para atuação nas escolas. Foram 789 propostas, segundo a União, com 132 habilitadas, entre as quais está a capital sul-mato-grossense, na 12ª posição.

