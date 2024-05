Por posse ilegal de armas, Douglas Figueiredo é preso em operação que investiga morte de ex-vereador, em Anastácio

Na manhã desta sexta-feira (17), Douglas Melo Figueiredo, pré-candidato a prefeito pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), foi preso em Anastácio, a 135 quilômetros de Campo Grande. A prisão ocorreu durante uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), que investiga a morte do ex-vereador Dinho Vital em um suposto confronto com a Polícia Militar após uma festa na cidade.

Os agentes do Gaeco cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Figueiredo, onde encontraram armamento ilegal. Foram descobertas duas carabinas, uma de calibre .38 e outra .22, ambas sem numeração e marca aparente, além de uma pistola 9mm com um carregador e 14 munições. As armas estavam escondidas em móveis na casa do político.

Douglas Figueiredo foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia para responder por posse ilegal de armas. Além dele, os policiais militares Valdeci Alexandre da Silva Ricardo e Bruno César Malheiros dos Santos, também investigados pela morte de Dinho Vital, foram alvos da operação de busca e apreensão.

A assessoria de Figueiredo confirmou que ele é alvo das buscas e coopera com as autoridades. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 1ª Vara da Justiça de Anastácio e assinado pelo juiz Luciano Pedro Beladelli na tarde de quinta-feira (16). O Ministério Público Estadual (MPMS) solicitou as buscas, com as equipes do Gaeco executando-as nesta manhã.

O documento oficial destaca que o objetivo das buscas é “coletar provas relativas à prática de homicídio qualificado, por meio da apreensão de vestígios físicos ou digitais localizados […] quando houver suspeita que contenham material probatório relevante para as investigações”.

A prisão de Douglas Figueiredo e a apreensão das armas acrescentam uma nova dimensão à investigação do caso, que já vinha causando grande repercussão em Anastácio. A comunidade local aguarda ansiosamente por mais detalhes e esclarecimentos sobre o envolvimento dos suspeitos e os próximos passos da investigação.

