Bolsonaro deixa hospital em São Paulo após duas semanas internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta do hospital na manhã desta sexta-feira (17), após duas semanas internado. A informação foi confirmada por ele ao publicar uma foto nas suas redes sociais, junto de seus médicos. Agora, ele seguirá o tratamento em casa, em Brasília.

“Saindo agora do Vila Nova Star. 17/maio, 06h00. Rumo a Brasília. Em uma semana tudo normal. Bom dia a todos!”, escreveu o ex-presidente no Instagram.

Bolsonaro ficou internado no hospital Vila Nova Star

Jair Bolsonaro deu entrada no hospital na noite do dia 6 de maio. Na ocasião, o boletim médico indicou que o ex-presidente estava com erisipela no membro inferior esquerdo e dor abdominal.

Saiba o que é Erisipela

Erisipela é uma infecção causada por bactérias que penetram por ferimentos na pele e se disseminam pelo organismo. Essa infecção é caracterizada por uma área de pele avermelhada, inchada, quente e dolorosa, muitas vezes com bordas bem definidas. Pode ser acompanhada por febre, calafrios e mal-estar geral.

O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos, repouso, elevação da área afetada e medidas para aliviar os sintomas, como analgésicos para a dor e febre. Em casos graves, pode ser necessária a hospitalização para administração de antibióticos intravenosos e monitoramento mais intensivo.

