Homem é preso após tentar esfaquear sua ex-mulher e o atual companheiro em Água Clara

Na noite da última quinta-feira (16), João Vitor Neves, 21 anos, foi detido pela polícia após invadir a residência de sua ex-mulher, de 35 anos, e esfaquear tanto ela quanto seu atual marido. O incidente chocante ocorreu na cidade de Água Clara.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, após o terrível ataque, a Polícia Militar foi acionada devido a uma tentativa de furto em um estabelecimento comercial. João Vitor foi detido pelo segurança do local, apresentando sinais de embriaguez, e posteriormente conduzido ao hospital para realização de exame de corpo de delito.

Na unidade de saúde, os policiais foram surpreendidos com a chegada de um casal ferido por facadas. Após interrogatório, a mulher agredida relatou que seu ex-marido havia invadido sua casa armado com uma faca, tentando assassinar tanto ela quanto seu atual companheiro.

No hospital, a mulher identificou João Vitor, detido para exame de corpo de delito, como seu agressor. Ela sofreu ferimentos nas mãos, punho e joelho, enquanto seu atual marido apresentava cortes na axila e na mão.

O crime brutal foi presenciado por crianças que estavam na residência e que correram para buscar ajuda. Uma vizinha, ao chegar ao local, testemunhou João Vitor fugindo. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e homicídio na delegacia de Água Clara, deixando a comunidade chocada e alarmada com a violência doméstica.

