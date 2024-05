Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em Anastácio e ex-prefeito é levado à delegacia

Na manhã desta sexta-feira (17), o ex-prefeito de Anastácio, Douglas Figueiredo (PSDB), e dois policiais militares foram alvos de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). A operação ocorre no contexto das investigações sobre a morte do ex-vereador Wander da Silva Vital, conhecido como Dinho Vital (PP), em um caso que está sendo tratado como uma suposta execução.

Além de Douglas Figueiredo, os alvos incluem o sargento Valdeci Alexandre da Silva Ricardo e o cabo Bruno César Malheiros dos Santos, ambos da Polícia Militar. Os dois policiais foram afastados de suas funções na quinta-feira (16), sob suspeita de envolvimento na morte de Dinho Vital.

Os mandados de busca e apreensão foram emitidos pela 1ª Vara da Justiça de Anastácio e assinados pelo juiz Luciano Pedro Beladelli, no final da tarde de quinta-feira. As buscas foram solicitadas pelo Ministério Público Estadual (MPMS), com o objetivo de coletar provas relacionadas ao homicídio qualificado, incluindo vestígios físicos ou digitais que possam ser relevantes para as investigações.

Na manhã desta sexta-feira, equipes do Gaeco se dirigiram às residências de Douglas Figueiredo e dos dois policiais militares para cumprir os mandados. O documento detalha que as buscas têm como finalidade a apreensão de materiais que possam fornecer provas substanciais sobre o caso.

Ex-Prefeito de Anastácio é levado à delegacia

O ex-prefeito de Anastácio, Douglas Figueiredo, foi conduzido à delegacia nesta sexta-feira durante uma operação policial executada pelo Gaeco. Figueiredo, alvo de um mandado de busca e apreensão, foi encontrado em posse de uma pistola e uma espingarda sem registro. Por conta disso, ele responderá por porte ilegal de arma.

Dinho Vital foi assassinado no dia 8 de maio, após uma confusão durante a festa de aniversário da cidade de Anastácio. A briga política envolveu diretamente Douglas Figueiredo, que atualmente é pré-candidato a prefeito do município. Os policiais Valdeci Alexandre e Bruno César Malheiros, que estavam presentes na festa, alegaram ter reagido ao ex-vereador, mas o caso ainda está sob investigação.

