Operação durante as eleições, polícia prende homem em flagrante por traficar 91,1kg de drogas em veículo

No último domingo (06), prendeu um homem que transportava quase 92kg de drogas em um Fiat Toro. A operaçao foi realizada durante as eleições pela PRF(Polícia Rodoviária Federal) e Delegacias de Anaurilândia e Bataguassu.

O veículo do tipo caminhonete em um hotel da cidade foi localizado pelos agentes e foi averiguado que continha uma grande quantidade de entorpecentes. O condutor do carro, identificado como M.V.S.J. de 30 anos que estava hospedado no hotel, foi surpreendido pela equipe e preso em flagrante.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Daniel Wollz Marques, sobre a operação eleições “A operação reflete o compromisso das instituições em intensificar a repressão ao crime organizado, principalmente em momentos críticos como o dia das eleições, assegurando tanto a segurança pública quanto a integridade do processo eleitoral”, comentou.

