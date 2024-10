Motociclista que morreu em batida na BR-262 estava em Corumbá para votar

Foi identificado como Romário Sidney Santos, de 30 anos, o motociclista morto em acidente na manhã desta terça-feira (8), na BR-262, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande. A vítima morava na Capital e estava na cidade pantaneira para votar.

Conforme o site local Diário Corumbaense, o motorista de uma carreta contou aos policiais que se deslocava para empresa, onde carregaria o veículo, quando uma caminhonete iniciou ultrapassagem, invadindo a pista dele.

O condutor do veículo conseguiu concluir a manobra a tempo, mas Romário, que pilotava uma motocicleta e vinha logo atrás da caminhonete não conseguiu.

O motorista da carreta tentou desviar invadindo o acostamento, mas a vítima também realizou a mesma manobra, havendo a colisão frontal. Com o impacto, o motociclista morreu na hora.

Um casal de amigos viajava junto do homem, mas em outra moto e mais à frente, e por estranharem a demora de Romário em alcançá-los, decidiu voltar para verificar o que havia acontecido, encontrando o rapaz caído na pista já sem vida.

Familiares de Romário contaram que ele estava em Corumbá apenas para votar nas eleições que aconteceram no domingo (6), e também para mostrar a eles a motocicleta que havia comprado há um mês.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram