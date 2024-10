Acidente envolvendo caminhonete e moto deixa idosa gravemente ferida em Bela Vista

Idosa de 63 anos ficou gravemente ferida, na manhã desta terça-feira (8), após se envolver em um acidente no cruzamento das ruas Alcebíades Bobadilha e Afonso Pena, em Bela Vista, distante 356 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, a vítima seguia em uma motocicleta, quando colidiu contra uma caminhonete. O motorista perdeu o controle da direção do veículo e derrubou o muro de uma residência.

No relato não fica claro quem invadiu a preferencial, causando a colisão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima caída ao solo, com grave traumatismo craniano. Populares ajudaram nos primeiros socorros.

A motociclista foi socorrida e encaminhada para um hospital da região. A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram