Homem é preso por estuprar a filha de 14 anos em Dourados

Na última sexta-feira(04), um homem identificado como L.F. de 35 anos foi preso por estupro da própria filha K.X.F. de 14 anos na cidade de Dourados. A denúncia chegou pelo Conselho Tutelar que foi informado pela escola onde a vítima estuda, no distrito da Vila Vargas, Dourados.

A vítima reside com a família na cidade em um sítio. A adolescente procurou a coordenadoria pedagógica e contou o abuso sexual sofrido na madrugada de sexta-feira por meio de conjunção carnal e atos libidinosos nos seios.

A vítima ainda disse que os abusos sexuais ocorriam desde que tinha 8 anos de idade e inclusive tendo havido sexo anal.

Após a realização do exame de corpo de delito, o médico disse que a adolescente possui hímen rompido e cicatrizado, o que confirma que os abusos poderiam estar ocorrendo há anos, conforme relatado pela vítima.

Em depoimento, a genitora da vítima apenas afirmou que a vítima nunca teve namorados e que nunca desconfiou de nada. O homem acabou sendo preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia.

A adolescente foi levada pelas conselheiras tutelares a familiares em Caarapó.

