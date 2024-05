Policiais envolvidos em morte de ex-vereador de Anastácio pedem afastamento

Os policiais militares, o sargento Valdeci Alexandre da Silva Ricardo e cabo Bruno César Malheiros dos Santos, foram afastados de suas funções devido a uma licença médica. Eles estão sendo investigados pela morte do ex-vereador Wander Alves Meleiro, conhecido como Dinho Vital, de 40 anos. O incidente ocorreu durante uma confusão em uma festa na cidade de Anastácio, situada a 122 km de Campo Grande.

Em entrevista ao site Campo Grande news, Lucas Rocha, advogado que representa os militares, afirmou que os policiais estão profundamente abalados com o ocorrido e passaram por avaliação com uma psicóloga da instituição. A profissional determinou que o melhor curso de ação seria o afastamento dos policiais para tratamento psicológico. “Todavia, seguem à disposição de todas as autoridades e cooperando com as investigações”, afirmou Rocha.

O afastamento dos policiais ocorreu na última segunda-feira, dia 13. O incidente que levou ao afastamento dos policiais e à investigação ocorreu durante uma festa em Anastácio, onde uma confusão terminou tragicamente com a morte do ex-vereador. Dinho Vital era uma figura conhecida na região, e sua morte gerou grande comoção entre os moradores.

