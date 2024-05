Confira a previsão do tempo para o fim de semana em MS

A capital sul-mato-grossense amanheceu nesta sexta-feira (17) com céu parcialmente nublado e temperatura de 21ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para hoje é de 29ºC. Para o fim de semana, a previsão indica temperaturas amenas, com os termômetros não ultrapassando os 28ºC no sábado e os 24ºC no domingo.

Na região sul do Estado, as temperaturas variam. Em Ponta Porã, a máxima hoje é de 26ºC, enquanto em Dourados, os termômetros podem atingir até 30ºC. Para a região pantaneira, as máximas previstas são de 28ºC em Porto Murtinho, 31ºC em Aquidauana, e os picos mais elevados de 32ºC em Corumbá e Coxim.

Outras localidades do Estado também registram variações consideráveis nas temperaturas máximas desta sexta-feira, como Naviraí, Bonito e Maracaju com máxima de 29ºC, Ivinhema e Chapadão do Sul com máxima de 30ºC, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul com 31ºC de máxima e Três Lagoas, Água Clara e Paranaíba com 33ºC.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o sol predomina de hoje até domingo (19) em grande parte de Mato Grosso do Sul. Entretanto, algumas regiões, especialmente sudoeste, sul, leste e sudeste, podem enfrentar pancadas de chuva e tempestades isoladas entre sexta-feira e sábado (18).

Essa instabilidade é atribuída à aproximação de uma nova frente fria, juntamente com o intenso transporte de calor e umidade. No domingo, com a chegada de uma massa de ar frio e seco, o tempo deve se estabilizar, apresentando sol e variação de nebulosidade em diversas regiões do estado.

Com informações do Cemtec e Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram