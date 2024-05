Correios suspendem temporariamente doações de roupas para o RS e priorizam água e alimentos

Os Correios anunciaram a suspensão temporária das doações de roupas destinadas ao Rio Grande do Sul, devido ao estoque atual ser suficiente para atender a demanda. A estatal agora solicita que a população concentre suas doações em itens mais urgentes, como água, alimentos da cesta básica, ração para pets, material de limpeza seco e itens de higiene pessoal.

As doações podem ser realizadas em qualquer uma das mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil. Estas doações serão transportadas gratuitamente para a Defesa Civil no Rio Grande do Sul, que está gerenciando a distribuição dos recursos para as áreas mais necessitadas.

Até quarta-feira (15), aproximadamente 11 mil toneladas de doações foram recebidas pelos Correios. Deste total, cerca de 3 mil toneladas já foram entregues à Defesa Civil em Porto Alegre. A empresa está encarregada da gestão logística do restante da carga, liberando-a conforme as orientações da Defesa Civil.

Itens de doação prioritários

– Água e Alimentos de Cesta Básica: Verifique a validade de todos os itens e não doe produtos vencidos ou próximos do vencimento;

– Fraldas: Tanto geriátricas quanto infantis;

– Itens de Higiene Pessoal: Escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico;

– Itens de Limpeza (Secos): Sabão em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas;

Instruções para facilitar a triagem das doações

– Cestas Básicas: Devem ser entregues fechadas ou com os alimentos reunidos em sacos transparentes;

– Itens de Higiene Pessoal: Devem ser reunidos em kits, também em sacos transparentes;

– Organização: Separe os itens por categorias e coloque-os em caixas ou sacolas que possam ser fechadas ou amarradas, assegurando boa vedação para evitar rasgos ou furos;

Os Correios destacam a importância de seguir essas orientações para facilitar a triagem e a distribuição das doações, garantindo que os itens cheguem em bom estado aos que mais necessitam.

A população é incentivada a continuar contribuindo generosamente, focando nos itens prioritários para ajudar a atender às necessidades mais urgentes no Rio Grande do Sul.

