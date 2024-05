Passeata em Anastácio clama por justiça na morte do ex-vereador Dinho Vital

Amigos e familiares do ex-vereador Wander Alves Meleiro, conhecido como Dinho Vital (PP), realizaram uma passeata na noite desta quarta-feira (15), clamando por justiça pela morte do ex-parlamentar. O ato aconteceu na região central do município, localizado a 137 quilômetros de Campo Grande, exatamente uma semana após o falecimento de Dinho.

A manifestação, considerada pacífica pelos organizadores, reuniu cerca de 300 pessoas em frente à Praça Arandu. Vestidos com camisetas e portando cartazes, os participantes expressaram sua indignação e tristeza, pedindo respostas das autoridades. Em entrevista ao site Campo Grande News, Jocielly Fernandes, autônoma e idealizadora do evento, destacou o objetivo do ato: “Nosso único intuito é pedir uma resposta, para que a Justiça faça a parte dela. Estamos bastante abalados pois é uma fatalidade muito grande. Não queremos que o caso caia no esquecimento”.

Jocielly também expressou descrença na versão oficial apresentada pelo militar envolvido no incidente, sugerindo que Dinho foi vítima de execução. “A família é muito querida na cidade, são pessoas do bem. Estamos fazendo isso porque a gente acredita que foi sim uma execução. Foram muitos tiros, muitos disparos”, afirmou.

Os familiares de Dinho Vital estavam presentes e, visivelmente abalados, descreveram a morte como uma tragédia. “Sentimento de tristeza, revolta”, resumiu um dos parentes. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar e antecedeu a missa de sétimo dia, realizada às 19h na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

Dinho Vital, ex-vereador pelo Partido Progressista (PP), era uma figura conhecida e respeitada na comunidade de Anastácio. Sua morte gerou comoção e um forte apelo por justiça entre os moradores, que agora aguardam desfechos nas investigações sobre o caso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: