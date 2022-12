Policiais encontram 64 armas de fogo em residência de alvo de operação da GAECO

Um homem de 59 anos foi detido em flagrante com 64 armas de fogo em sua residência. O caso foi descoberto, ontem (15), durante à Operação Paraíso Marcado, que ocorreu no município de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações policiais, equipes do Batalhão de Choque e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), cumpriram 52 mandados de busca e apreensão, foram expedidos pelo Poder Judiciário para serem cumpridos durante a ação. O armamento encontrado estava nos fundos da residência. Segundo a polícia, foram encontrados 46 armas longas e 17 armas curtas. Ao ser questionados pelos agentes, o suspeito alegou que tem uma oficina de armas e que trabalha como armeiro, mas não apresentou nenhum documento para tal função.

Além dos materiais de armamento, foram encontrados sacos e uma caixa de peças. No local também foram apreendidas munições de diversos calibres. Novamente interrogado, o homem alegou que as armas eram de seus clientes, mas não soube identificar o nome deles.

Em vistoria na residência, os policiais encontram R$ 9.460 em espécie em um cofre e, no armário, um revólver. O suspeito acabou detido em flagrante pela posse irregular de arma de fogo.

Outra operação com apreensão de armas de fogo.

Na mesma ação, um homem de 34 anos foi preso em flagrante com 6 armas de diversos calibres, carregadores e 398 munições de vários calibres, em outra residência, na cidade de Bonito.

O autor também alegou ser armeiro, mas também não apresentou nenhum documento para tal função.

No local, os policiais encontraram munições de calibres 44, .40, cal.765 e cal.12. Também foram encontrados estojos (capsulas) de munições e vários calibres, coronha de espingarda e um carregador de sub metralhadora.40.

O suspeito foi encaminhado em flagrante para a Delegacia do município para registro pela possei ilegal de arma de fogo.

Operação da GAECO

O GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), órgão vinculado ao MPE (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), deflagrou a operação “Paraíso Marcado”, nesta quinta-feira, em Mato Grosso do Sul. Ao todo 52 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Poder Judiciário para serem cumpridos durante a ação.

A cidade de Bonito é o principal alvo da operação que investiga organização criminosa que atua a vários anos na região com objetivo e traficar drogas e vender armas de foram ilegal e lavagem de dinheiro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Veja também: Operação “Paraíso Marcado” cumpre mandados em sete cidades do Estado