Villasanti tem resistência e João César ainda aguarda por Riedel

Segurança e de Turismo seriam os destinos dos parlamentares

Estão sendo vencidas algumas resistências internas para que eu possa assumir a Secretaria Municipal de Segurança”. Esta foi a afirmação do vereador, Cel. Alírio Villasanti (União Brasil), ao comentar que já estão bem adiantadas as conversas com a prefeita, Adriane Lopes (Patriota), para que ele venha a ser o substituto de Valério Azambuja que pediu exoneração e entregou o cargo. Ele, no entanto, não é o único vereador que pode deixar a Câmara antes do final deste ano, pois João César Mattogrosso (PSDB) disse ontem que a definição sobre a sua indicação para a futura Secretaria de Turismo no Governo de Eduardo Riedel (PSDB) pode ser anunciada oficialmente na próxima terça-feira (20).

“Tem algumas resistências que estão impedindo a confirmação da minha ida para a Secretaria Municipal de Segurança e a prefeita (Adriane Lopes) está conversando com os servidores e seus representantes e assim conseguir contornar pode vir uma definição”, afirmou o vereador que também demonstrou estar entusiasmado em assumir a pasta.

Villasanti disse que sempre foi do Executivo e encara assumir a pasta como um desafio para a sua trajetória como homem público especialmente por ser a sua área de atuação como membro da Polícia Militar.

João César Mattogrosso disse que as conversas estão bem adiantadas mas dependem do Governador Eduardo Riedel para que o martelo venha a ser batido e o seu nome anunciado.

“Acredito que na terça-feira (20) teremos novidades e uma lista de secretários deve ser anunciada talvez com os seis que ainda restam no primeiro escalão da próxima administração estadual”, afirmou o vereador que já ocupou o cargo de secretário estadual de Cultura e Cidadania e que agora receberá também a responsabilidade sobre o setor do turismo.

Mais dois

Caso venham a ser confirmadas as nomeações dos dois vereadores já seriam três os que se licenciaram do mandato, uma vez que, Dr. Benites (Patriota), afastou recentemente para assumir a pasta da Saúde e ainda fica expectativa por uma possível saída do vereador professor Juari , caso o deputado federal, Beto Pereira (PSDB), venha a aceitar o convite de Eduardo Riedel para ser o titular da antiga Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho).

Suplentes

No caso de Alírio Vilasantti o suplente que assumirá a vaga a ser aberta com o seu licenciamento seria Lucas Santos conhecido como “Lucas do MBL” e no caso do João César Mattogrosso ( PSDB) a vaga deve ficar com Ademir Santana que já o substituiu na primeira vez que afastou- -se do cargo em 2021. Caso o professor Juari assuma a vaga, deve ficar com Claudio Serra, conhecido como Claudinho Serra.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.