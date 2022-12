Operação “Paraíso Marcado” cumpre mandados em sete cidades do Estado

O GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), órgão vinculado ao MPE (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), deflagrou a operação “Paraíso Marcado”, nesta quinta-feira, em Mato Grosso do Sul. Ao todo 52 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Poder Judiciário para serem cumpridos durante a ação.

A cidade de Bonito é o principal alvo da operação que investiga organização criminosa que atua a vários anos na região com objetivo e traficar drogas e vender armas de foram ilegal e lavagem de dinheiro.

Participaram da ação, além dos agentes do GAECO, policiais da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, além de equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Choque, atuando em 7 municípios: Dourados, Bonito, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Campo Grande, Porto Murtinho e Ponta Porã.

O nome “Paraíso Marcado” é referente ao local escolhido pelo líder da organização criminosa para fixação de sua residência e da base para estruturação de suas atividades ilícitas, no caso, a cidade turística de Bonito, e ao fato de que ele tem por costume marcar suas propriedades e bens com insígnia personalizada contendo as iniciais do seu nome.