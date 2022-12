Após discussão, mulher é esfaqueada e suspeita presa escondendo a faca no sutiã

Uma mulher de 23 anos foi esfaqueada na noite de ontem (15), no município de Amambai, a 354 quilômetros de Campo Grande. A suspeita do crime foi encontrada com a arma entre os seios e encaminhada para a polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por uma perfuração no tórax. Em depoimento na delegacia, o irmão da vítima disse ter presenciado o crime e relatou que a autora estava em uma mercearia. Ela estava escondendo uma faca de serra no sutiã e acabou sendo reconhecida por testemunhas.

Equipes da Polícia Militar foram até o local informado e encontrou a autora do crime. Questionada, ela confessou ter discutido com a vítima no dia anterior, pois a vítima teria furtado R$ 150 de sua mochila. Aos policiais, a autora afirmou que a vítima teria furtado mais R$ 50 que estava em mochila. Uma testemunha relatou aos militares que não sabia sobre o suposto furto relatado peçla mulher.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, onde foi contatado que a suspeita tinha lesão no rosto, lábios e três cortes no braço esquerdo, também causado por uma facada.

O crime foi registrado na unidade policial como lesão dolosa.

