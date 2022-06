Três pessoas são presas em flagrante suspeitas de homicídio em conveniência

Homem é alvejado com cinco tiros em frente a uma conveniência na noite deste sábado (18), no município de Maracaju, cidade localizada há 159 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações policiais, três pessoas foram presas em flagrante suspeitas de atirar no rapaz e também de ajudar os os acusados na fuga. A vítima foi encaminhada ao hospital com vida e segue internada até o momento.

Segundo o boletim de ocorrência, após ter o conhecimento do crime, os policiais iniciaram fiscalizações pelos bairros na localização dos suspeitos. Nessas vistorias, os policiais encontraram os acusados (idades 24 e 32 anos) de atirar na vítima, onde acabaram confessando o crime.

Ainda em questionamento, os policiais descobriram que a esposa do primeiro suspeito ajudou na fuga como motorista em um veículo. A mulher de 24 anos, foi encontrada em sua residência, onde acabou confessando a sua participação no crime entregando mais duas pessoas. O casal denunciado pela mulher foi localizado, onde recebeu voz de prisão em flagrante.

Já na delegacia, após revista ao casal, foram encontradas vinte trouxinhas de cocaína, que seria comercializada.

O caso foi registado na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

