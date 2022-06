Ex-diretor penitenciário é assassinado a tiros no Paraguai

Ex-diretor da Penitenciária Nacional de Tacumbu, Óscar González foi assassinado neste final de semana, quando chegava na casa de seus familiares no bairro Obrero, em Assunção, capital do Paraguai. De acordo com informações da polícia paraguaia, os atiradores se aproximaram da vítima em uma motocicleta disparando cinco tiros.

Segundo o boletim de ocorrência, González estava chegando na casa de seu pai, quando sofreu uma emboscada pelos atiradores em uma motocicleta. A vítima foi atingida por diversos tiros, morrendo no local. Os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados.

O homicídio foi registado na delegacia de Polícia Civil de Assunção.

