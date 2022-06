Hospital Evangélico: 28 anos de uma missão ordenada por Deus

Por Bruna Marques – Jornal O Estado MS

O sonho que se tornou realidade. É assim que o Hospital Evangélico nasceu há 28 anos, e neste mês de junho completa mais um ciclo fazendo o bem: salvando vidas e transformando a saúde da população. Ideia que partiu do médico Antônio Cruz quando, no ano de 1990, resolveu fazer o impensável – fundar uma instituição própria.

Desde então, o profissional – que também foi vereador por Campo Grande – continua a atuar em um dos segmentos mais deficitários do país. A motivação, porém, continua forte como sua fé. “Eu era membro da igreja Assembleia de Deus e comecei atender no fundo da igreja os irmãos, mas como aquele movimento de atendimento foi crescendo, um dia uma pessoa chegou até mim e perguntou porque eu não construía o meu próprio hospital. Na época eu falei que a ideia demandava dinheiro e área. Foi aí que me aconselharam a entrar para política. Em 1988 me elegi como vereador com esse projeto, naquela época o prefeito eleito era o Ludio Coelho e foi assim que o hospital nasceu”, relembra o médico renomado Antônio Cruz.

Doutor Antônio Cruz coordena o hospital ao lado de seus dois filhos, Augusto Cruz e Antônio Cruz Neto, que seguiram a carreira do pai e hoje o ajudam na missão.

“Quando começamos os atendimentos eu me lembro que não tinha reboco nas paredes. Com muito trabalho construímos uma história de saúde para Campo Grande e Mato Grosso do Sul”, comenta com orgulho.

O Hospital Evangélico de Campo Grande tem como objetivo proporcionar consultas médicas e exames com baixo custo e excelente qualidade. Hoje já são mais de 440 mil prontuários de pacientes e já passa de 4 milhões de ações na saúde.

A unidade de saúde oferece ao público mais de 20 especialidades médicas, como clínico-geral, ginecologia, oftalmologia, neurologista e cardiologia. Além de exames como: todos os tipos de ultrassonografia, raios X, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada, ressonância magnética, bioimpedância, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, exames cardiológicos, exames neurológicos e exames laboratoriais.

Segundo o fundador do hospital, o sentimento diante de uma história de vida dedicada à saúde da população sul-mato- -grossense é de missão cumprida.

“Eu digo que a profissão você trabalha nela para ganhar a vida e missão você faz porque tem de fazer e acabou, você não pensa em outra coisa a não ser realizar aquilo que lhe foi colocado por Deus, então a gente sente que fez, mas fica também aquele sentimento de que falta fazer”, afirma.

Pai orgulhoso, o médico é grato por ter ao seu lado seus filhos. “Ter meus filhos comigo nesta caminhada é de profunda e eterna gratidão a Deus, que até nisso Deus deu o suprimento dele, de uma possibilidade de continuar. Quando essa missão vai ser concluída não dá para saber, porque isso é um designo de Deus. Não é orgulho que a gente sente, porque, ao mesmo tempo que sentimos satisfação de ver o trabalho das nossas mãos, sentimos responsabilidade e insistimos em fazer”, conclui Antônio Cruz.

Para Augusto Cruz, filho do doutor Antônio Cruz, é um prazer poder estar ao lado do pai nesta missão. “Pretendemos superar, por mais que seja difícil superar o Dr. Antônio Cruz, mas o dia que meu pai não estiver aqui quero que ele esteja feliz de estarmos representando ele”, declara.

SERVIÇO: O Hospital Evangélico de Campo Grande tem como objetivo proporcionar consultas médicas e exames com baixo custo e excelente qualidade. A unidade de saúde fica na Rua Américo Marques, 203.

Leia mais na edição impressa do Jornal O Estado MS clicando AQUI

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.