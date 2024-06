Polícia verifica denúncias de violências contra idosos em Sidrolândia

Na última sexta-feira(14), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Sidrolândia, realizou operações policiais para verificação de diversas denúncias anônimas tendo como vítimas pessoas idosas.

As denúncias chegaram ao conhecimento das Autoridades Policiais por intermédio da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos- Disque 100 e foram verificadas pelos policiais antes da adoção de providências em virtude do anonimato dos comunicantes.

A medida faz parte do conjunto de ações que integraram a Operação Virtude- Operação que acontece em todo território nacional sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e tem foco no combate à violência contra à pessoa idosa, através de ações repressivas e preventivas.

Com informações da Depac

